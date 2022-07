De theorie van de alliantie en opvallend gesprek met Jakobsen: "Niet zo dat Pogačar mij opbelt en we een plan maken"

De theorie van de alliantie is één van de pistes om de Tour spannend te houden. Heeft Pogačar een bondgenoot nodig om nog een gooi te doen naar geel?

Die bondgenoten zou dan uit het kamp van Ineos moeten komen en zou in de eerste plaats Geraint Thomas moeten zijn. Sluiten Ineos en UAE binnenkort een alliantie? "Het is niet zo dat Pogačar mij opbelt en we dan samen een plan gaan maken", onderstreept Thomas. "Als de situatie zodanig is dat hij er een voordeel uit kan halen en het is ook een voordeel voor ons, dan ga je zeker wel samenwerken."

GEEN VENDETTA

Zoals steeds kan dus enkel het verloop van de koers antwoord bieden. Als zo'n samenwerking tot stand komt, zal die er wel komen vanuit een positieve benadering. "Het gaat erom om de eigen situatie te verbeteren. Er is zeker geen vendetta tegen Jumbo-Visma."

"Als we op deze manier blijven koersen, weet je nooit en kan er van alles gebeuren", wijst Thomas naar de aanvallen van ver die er al gekomen zijn. Het doet hem denken aan een gesprek met Jakobsen. "Op een gegeven moment zei Fabio Jakobsen tegen mij: het is een dag voor sprinters en de groene trui gaat in de aanval wat is dit allemaal?!"

VINGEGAARD VOORLOPIG HET STERKST

Als nummer 3 in het klassement kan Thomas het goed inschatten: wie heeft nu de beste papieren voor Tourwinst? "Jonas Vingegaard is tot dusver het sterkst. Hij heeft elke aanval kunnen beantwoorden en heeft ook slim gereden. Dat zal Pogačar psychologisch ook meenemen. Maar Pogačar is ongelooflijk, hé, en de Tour is een koers van drie weken, niet een koers van vijftien dagen."