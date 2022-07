Hugo Houle is de sterkste vluchter, geen verderzetting bij de favorieten op de Mur de Péguère

Hugo Houle heeft de 16e etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de sterkste uit de kopgroep. De favorieten bestookten elkaar enkel op de Port de Lers en kwamen samen aan in Foix.

In de afdaling van de Port de Lers viel uit de kopgroep Hugo Houle aan. Hij begon met ruim een halve minuut aan de Mur de Péguère. Op de steile pentes kon hij zijn voorsprong behouden. Achter hem waren Matteo Jorgenson en ploegmaat Michael Woods als blok op het been van Jorgenson de besten. Houle kwam uiteindelijk solo aan in Foix. Achter hem kwam Valentin Madouas nog bij Woods en Jorgenson. Hij sprintte naar een 2e plaats. TEMPO BIJ DE FAVORIETEN Bij de favorieten legde Rafal Majka voor Tadej Pogacar meteen een hoog tempo op de Péguère. Enkel Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en Nairo Quintana konden volgen. Later kwamen ook Geraint Thomas, Adam Yates en David Gaudu aansluiten. Op iets meer dan 2 km van de top van de Péguère reed Majka zijn versnellingsapparaat kapot. Daarna nam Kuss het voor Vingegaard over. Enkel Pogacar en Quintana volgden in hun zog. Verder gebeurde er niets meer tot de top. Zo was er geen verderzetting van het vuurwerk op de Port de Lers. Kort na de top van de Péguère kwam Thomas terug aansluiten bij de Vingegaard en Pogacar. Ook Gaudu haalde hen bij. Ze reden samen over de streep.