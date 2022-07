🎥 Tour de France: Tadej Pogacar bestookt Jonas Vingegaard op de Port de Lers

Hij had het beloofd en hield woord. Tadej Pogacar valt Joans Vingegaard aan. Op de Port de Lers viel hij een 1e keer aan. Vingegaard was eerst verrast en moest een gaatje dichten.

De rest kwam weer aansluiten. Kort nadien viel Pogacar weer aan. Deze keer volgde Vingegaard meteen en de rest kwam weer aansluiten.

He is caught by 💛 Jonas Vingegaard, so he re-attacks and the Dane follows, as do the other GC favourites



🇸🇮 @TamauPogi attaque à nouveau dans la montée mais 🇩🇰 Jonas Vingegaard arrive à le suivre.#TDF2022