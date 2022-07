Jonas Vingegaard pareert de aanvallen: "Ik had de aanvallen van Tadej Pogacar verwacht"

Jonas Vingegaard heeft enkele aanvallen van Tadej Pogacar. Aan de finish is alles hetzelfde gebleven.

Tadej Pogacar viel 3 keer aan op de Port de Lers. Bij de 1e aanval moest Jonas Vingegaard nog van ver komen, maar op de andere pogingen van de Sloveen reageerde hij fluks. "Ik had zijn aanvallen verwacht", vertelde hij in het flashinterview.

"Met de ploeg ging het ook goed", ging Vingegaard verder. "Ons plan verliep perfect. We hadden met Wout Van Aert en Nathan Van Hooydonck 2 man vooruit gestuurd. Zij konden zich op het juiste moment laten uitzakken. Aan de finish waren de verschillen in het klassement nog steeds hetzelfde."

De interviewer vroeg ook hoe Vingegaard omgaat met de druk: "Ik neem gewoon alles zoals het is. Als ik win, dan win ik gewoon. En als ik verlies, dan is dat maar zo. Ik kan niet meer dan mijn best doen."