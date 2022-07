Leider Vingegaard is klaar voor alles: "Ze gaan me zeker proberen aanvallen, op aankomsten bergop man tegen man"

De leider in deze Tour is nog altijd Jonas Vingegaard. Die verwacht aangevallen te worden bergop, maar is daar ook klaar voor en zal ook in de derde week strijden voor de zege.

"Ik heb wat wonden, maar stel het al bij al best goed", geeft de Deen in een interview verspreid door Jumbo-Visma een update na zijn valpartij de dag voor de rustdag. Vingegaard bleef wel in koers. Roglič en Kruijswijk niet. "Het is nooit goed om twee belangrijke helpers te verliezen, maar we hebben nog altijd een supersterke ploeg. We moeten gewoon vechten en ons best doen. Dan zien we wel of dat genoeg is."

SPECIAAL MOMENT

Vingegaard probeert vooral al te genieten van het succes dat hij reeds bereikt heeft. "In de gele trui rijden en het winnen van een Tourrit: het is een heel speciaal moment in mijn carrière. Ze gaan me zeker proberen aanvallen. Op aankomsten bergop is het man tegen man. Op de Granon en Alpe d'Huez hebben we dat al gezien, maar we zagen daar ook de impact van de ploegen op de ritten."

De gele trui verwacht dus nog een heel intens einde van de Tour de France. Wellicht krijgen we nog spektakel en ook renners die het nog erg lastig krijgen. "Het gaat warm zijn en vermoeiend worden. Het wordt gewoon koers", besluit Vingegaard.