Tadej Pogacar in de aanval: "Het was geen slechte dag, maar ook geen perfecte"

Tadej Pogacar trok in de aanval. Uiteindelijk leverde het niets op.

Al op de Port de Lers viel Tadej Pogacar aan. Dat was op meer dan 50 km van de streep. Hij probeerde zelfs in de afdaling weg te rijden van Jonas Vingegaard. Hij kon Vingegaard niet lossen. Op de Mur de Péguère gebeurde er uiteindelijk niets meer.

"Op de Péguère was het niet ideaal om aan te vallen", zei Pogacar tegen onder meer Sporza. "Wout Van Aert was in de buurt en dan was een aanval zinloos."

"Het was geen slechte dag, maar ook geen perfecte", ging Pogacar verder. "Er volgen nog kansen. Ik zal vooral bergop nog aanvallen. Dan is er meer kans om tijd terug te pakken. Ik verwachtte vooraf eerder tijdswinst in de volgende 2 dagen dan in de 1e Pyreneeënetappe."