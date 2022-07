Koninklijke sprint op Peyragudes tussen grote tenoren: Pogačar pakt derde ritzege, Vingegaard houdt Tour in handen

Het is op weg naar Peyragudes een koninklijke strijd Pogačar - Vingegaard geworden. De Sloveen pakte zijn derde ritzege en heeft de Tour zo al echt een pak kleur gegeven. Met het oog op de eindzege is het nog altijd voordeel Vingegaard.

Dylan Teuns ging in het wedstrijdbegin mee met een groep achtervolgers, die joegen op het leidersduo Pinot - Lutsenko. Het zouden echter niet de vroege vluchters zijn die zouden strijden voor de ritzege op Peyragudes. Daar zouden de resterende ploegmaats van Pogačar wel voor. Van de klassementsmannen was Bardet de eerste die zijn kaarten op tafel gooide, met een aanval op de Aspin.

Een poging om weer tijd goed te maken, nadat de Fransman een dag eerder meerdere plaatsen gezakt was in het klassement. Op de Hourquette d'Ancizan pakte Bjerg uit met onwaarschijnlijk beukwerk en McNulty zette dat verder op de Col de Val Louron-Azet. Het gevolg: nog drie man bleef over vooraan. McNulty, zijn kopman Pogačar en diens concurrent Vingegaard.

DE WERKEN VAN MCNULTY

Eerste achtervolgers waren Thomas en Bardet. Thomas - duidelijk de derde beste man in deze Tour - reed van Bardet weg op de slotbeklimming naar Peyragudes. Aan de kop van de koers gingen de werken van McNulty maar door. Een aanval van Pogačar bleef uit. Het werd een sprint tussen de twee grote tenoren. Die zette Pogačar dan wel naar zijn handen, maar Vingegaard verliest amper terrein, enkel wat bonificatieseconden.