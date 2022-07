Lange strijd voor vlucht van de dag barst los op de Aspin: Teuns weer mee met een groepje, ook aanval Bardet

Teuns heeft het wellicht weer klaargespeeld om in de vlucht van de dag te zitten. Op de Aspin ging hij alleszins mee met een groepje dat de achtervolging inzette op de leiders.

Zoals in vele Tourritten was het weer volop koers van in het begin, met een gemiddelde van boven de 50 kilometer per uur in het eerste wedstrijduur. De strijd om in de goede ontsnapping te geraken, duurde tot voorbij de tussensprint. Wout van Aert werd daar zo goed als zeker van eindwinst in het puntenklassement, maar dat betekende niet dat de koers stilviel.

TEUNS IN GROEP ACHTERVOLGERS

De Col d'Aspin nodigde immers uit tot aanvallen. Na een eerdere mislukte ontsnappingspoging van het duo Doull - Bovin, reden Lutsenko en Pinot bergop samen weg. Twee mannen die wel een berg over kunnen, maar niet iedereen legde zich al bij de zaken neer. Er ontstond een groep met dertien achtervolgers en daarbij ook Dylan Teuns.

De Belg van Bahrein reed daar in het gezelschap van Van Baarle, Martínez, Konrad, Mühlberger, Verona, bolletjestrui Geschke, Périchon, Hamilton, Leknessund, Zimmermann, Urán, Simmons, Ciccone en Juul-Jensen. Een mooi groepje, maar er rijdt dus nog twee man voor. Het laatste woord is in deze bergrit duidelijk nog niet gezegd.

© photonews

Roerde er zich al een klassementsman? Dat werd niet meteen verwacht gezien de zware beklimmigen die nog volgen, maar het gebeurde wel. Romain Bardet, gisteren weggezakt naar de negende plaats in de stand, plaatste een aanval die voorbereid werd door zijn ploegmaat Tusveld. Afwachten wat daar nog verder van komst. Op Peyragudes, de aankomstplek van vandaag, was Bardet in 2017 nog de beste.