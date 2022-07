Nederlander van DSM over sprintje tegen Van Aert: "Hij zei cynisch 'chapeau', ik zou het zeker opnieuw doen"

Groot was de verbazing bij Wout van Aert toen een Nederlander van DSM hem bij een tussensprint vooraf ging dinsdag.

Nils Eekhoff doet helemaal niet mee bovenaan het puntenklassement, maar snoepte Van Aert zo wel twee punten af. Voor de camera van Sporza kwam Eekhoff er een dag later op terug. "Ik kreeg vijftig kilometer voor de sprint van de ploegleider te horen dat er geld op de meet lag. Ik dacht: dat kunnen we mooi meenemen. Veel renners weten dat niet, ik wist het ook niet."

Het is niet voor niets een tussensprint

Eekhoff deed het dus voor die premie van 1500 euro die zo te verdienen viel. "Ik ben er gewoon voor gegaan. Zoals Wout zelf al aangaf, was hij een beetje verrast en dan heeft hij gewoon te lang gewacht. Hij zei een beetje cynisch 'chapeau'. Ik snap dat ook, maar het is niet voor niets een tussensprint. Volgens mij mag daar gewoon voor gesprint worden."

Het is duidelijk dat Van Aert het niet kon appreciëren, zou Eekhoff het dan nog een keertje doen? "Ik zou het zeker opnieuw doen. Waarom niet? Het is iedereens recht. Het verbaast me zelfs dat er niet meer renners voor sprinten. Iedereen kan het geld kan gebruiken."