Romain Bardet verliest tijd in het klassement: "Een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets"

Romain Bardet heeft een zware dag gekend op weg naar Foix. Ook verloor hij tijd in het klassement.

Tot voor de rustdag stond Romain Bardet goed in het klassement. Hij legde beslag op een 4e plaats en stond niet ver van een podiumplek. Maar op weg naar Foix kende hij een zware dag. Hij kwam al 36e aan en verloor 3,5 minuten op Jonas Vingegaard en co.

"Dit was een van mijn zwaarste dagen ooit op de fiets", zei Bardet. "Nochtans voelde ik me voor de start goed, maar ik weet niet wat daarna gebeurde. Ik hoop dat het goede gevoel terugkomt en dat het gewoon een offday was. Ik wil alleszins mijn ploegmaats en ploegleiding bedanken voor hun steun. Zonder hen was ik hier niet doorgeraakt."

Bardet staat na de Tourrit naar Foix op plaats 9 in het klassement. Hij staat op 6'37" van Vingegaard. Het verschil met een podiumplaats is 3'54".