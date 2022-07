Tom Pidcock staat nog altijd in de top 10: "We zullen zien wat mogelijk is"

Tom Pidcock staat nog altijd in de top 10. Al is dat niet de belangrijkste ambitie van INEOS Grenadiers.

In zijn 1e Tour staat Tom Pidcock na 16 ritten op plaats 10. Een knappe prestatie. "Ik weet niet in hoeverre ik die plaats kan behouden", zegt hij. "Er komen nog 2 zware ritten aan. We geven het alleszins een kans, maar het klassement van Geraint Thomas is belangrijker. Het zou kunnen dat ik later voor hem moet werken om dat doel te behalen. We zullen wel zien wat de toekomst brengt."

Pidcock kwam samen met ploegmaat Adam Yates aan. "We probeerden om zo weinig mogelijk te te verliezen", gaat Pidcock verder. "Vooral Yates dan. In het begin voelde ik me niet zo goed, maar op de laatste klim ging het beter."

Ook maakte Pidcock kennis met de Pyreneeën: "De wegen zijn zwaarder, trager en smaller. Het is wat gevaarlijker dan in de Alpen."