VOORBESCHOUWING RIT 17: Een steile slotklim als sluitstuk van onderneming over 4 cols

Het Tourpeloton is bezig aan zijn driedaagse in de Pyreneeën. Op het einde is er nog een steile slotklim naar Peyragudes. Die moet meer duidelijkheid brengen over de strijd voor het geel.

Rit 17 staat voor de deur. Het wordt de voorlaatste aankomst bergop van deze Tour, maar het is wel een steile. De slotklim naar Peyragudes. Die is 8 km lang aan 7,8%. Vooral de laatste kilometer is steil: 13% gemiddeld met stroken tot 16%. Als je een slechte dag hebt, kan je daar nog veel tijd verliezen. Voor Peyragudes zullen de renners al stevig geklommen hebben. Eerst is er de Aspin, dan de Hourquette d'Ancizan en nog voor de slotklim is er de Val Louron-Azet. En wat het nog zwaarder maakt: alle beklimmingen liggen achter elkaar. Vanaf de voet van de Aspin is het nog 76 km. Daarna gaat het nog 38,9 km bergop. Dat is de helft. In totaal moeten de renners 129,7 km rijden. KLEINERE KANS OP EEN PLAN Het wordt alleszins een zware dag voor niet-klimmers door de vele klimkilometers in het 2e deel van de etappe. In het begin kunnen ze veel tijd winnen met het oog op de tijdslimiet. Waarschijnlijk zal iedereen ruim op tijd zijn. Voor de favorieten voor de gele trui wordt het een belangrijke dag. Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen weinig foutenmarge hebben, want tussen de bergen door is er nauwelijks ruimte om een scheve situatie recht te trekken. Er zijn nauwelijks valleien. Plannen voor een groot offensief lijken zo dus moeilijk uitvoerbaar. © photonews DE VROEGE VLUCHT OF DE FAVORIETEN? Uiteindelijk zal alles op de slotklim naar Peyragudes beslist worden. Daar zal duidelijk worden wie over de beste papieren beschikt. De 1e kilometer is nog doenbaar, maar nadien wordt het steil en, zoals al eerder gezegd, het wordt nog steiler. De maskers zullen afvallen. Wie dan de favorieten voor de ritwinst zijn, hangt af van het verloop van de koers. Als de vroege vlucht stand kan houden, moet je kijken naar de klimmers. Misschien dat Chris Froome, Dylan Teuns of Thibaut Pinot weer in de aanval trekken. Anders moet de winnaar bij de favorieten voor het eindklassement gezocht worden. Zij zullen maar wat graag de bonificaties willen meegraaien.