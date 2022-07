Wout van Aert heeft zijn grote doel nu al verwezenlijkt: "Ik ben natuurlijk heel blij, maar ik ben nog niet in Parijs"

Nog vier dagen koers en Wout van Aert heeft nu al zijn grote doel in de Tour de France verwezenlijkt. Nuja, hij moet wel nog Parijs halen.

De groene trui is met mathematische zekerheid voor Wout van Aert, als hij de Tour uitrijdt. Welk gevoel geeft dat? "Een blij gevoel natuurlijk. Het is niet iets waar ik deze ochtend aan dacht. Ik had het nog niet zo uitgeteld", reageerde Van Aert bij Sporza.

De kers op de taart zetten deed Van Aert door als tweede te passeren bij een tussensprint in het begin van de etappe. "Bij de tussensprint was de vlucht nog niet vertrokken en kon ik makkelijk punten meenemen. Gelukkig heb ik dat gedaan. Ik ben natuurlijk heel blij, maar ik ben nog niet in Parijs."

NIET BEZORGD

In de strijd voor geel had Jumbo-Visma als ploeg een moeilijkere dag. "Ik denk dat Pogačar één supersterke ploegmaat had en voor de rest was iedereen op zich aangewezen. Je kunt zeggen dat we het niet onder controle hadden, maar het was logisch dat in een superharde koers Jonas Vingegaard als enige kon volgen. Ik was eigenlijk niet bezorgd. Ik zag wie er nog aanhing toen ik moest lossen en dat waren enkel de kopmannen."