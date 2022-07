🎥 Tour de France: Tadej Pogacar houdt woord: hij valt aan op de Spandelles, maar hij valt in de afdaling

Hij had het al op voorhand aangekondigd. Tadej Pogacar valt aan op weg naar Hautacam, maar hij kwam ook ten val.

Op de Spandelles begon het spektakel. Tadej Pogacar viel op iets minder dan 40 km van de streep voor de 1e keer aan. Jonas Vingegaard kon volgen. Sepp Kuss sloop geleidelijk aan terug in het wiel. Daarna zakte het tempo weer en de rest kon weer aansluiten.

Even later probeerde Pogacar nog enkele keren, maar Vingegaard en Kuss bleven in de buurt en de pogingen stopten elke keer. Op een paar kilometer van de top ging Pogacar met een grotere versnelling nog eens door. Iedereen moest eraf, behalve Vingegaard. Het werd een man-tegen-mansituatie. Pogacar reed fors door met Vingegaar in zijn wiel. In de afdaling van de Spandelles viel Vingegaard bijna, maar hij kon goed herstellen. Even verder kwam Pogacar wel ten val, maar Vingegaard wachtte op hem.

In de kopgroep bleven enkel Wout Van Aert, Thibaut Pinot en Daniel Felipe Martinez alleen over. Op de top van de Spandelles nam Van Aert de volle buit mee. Zo blijft het spannend voor het bergklassement. Simon Geschke heeft nog altijd de voorsprong, maar het gevaar komt Pinot en Van Aert.