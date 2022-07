Jonas Vingegaard wil nog niet denken aan de eindzege: "Het zijn nog 2 ritten voor Parijs"

Jonas Vingegaard heeft zo goed als zeker de Tour de France gewonnen. Zelf wil hij nog niet aan de eindzege denken.

"Het is ongelooflijk", begon Jonas Vingegaard het flashinterview. "Deze morgen zei ik tegen mijn vriendin en dochter dat ik voor hen wou winnen. Het is geweldig dat ik voor hen uiteindelijk kon winnen."

Vingegaard streed met Tadej Pogacar een ongelooflijke strijd. Al kwam Pogacar ook ten val in de afdaling van de Spandelles: "Pogacar miste niet echt een bocht, maar kwam in wat gravel terecht en hij viel. Ik wachtte op hem. Ook wil ik al mijn ploegmaten bedanken. Ze waren vandaag allemaal geweldig. Zonder hen was het nooit gelukt."

De interviewer had het op het einde over de eindzege. "Ik wil nog niet spreken over de eindoverwinning. Er zijn nog 2 ritten voor Parijs", besloot Vingegaard.