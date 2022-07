Romain Bardet blijft alles geven voor een goed resultaat

Romain staat op plaats 6 in het klassement. Hij doet er alles aan voor een goed resultaat.

In de rit naar Foix had Romain Bardet een offday en zakte hij weg naar plaats 9 in het klassement. Een dag later trok hij in de aanval. Uiteindelijk kwam hij als 6e over de streep in Peyragudes. Zo steeg hij naar plaats 6 in het algemeen klassement.

"Gisteren heb ik het maximum gegeven", zegt Bardet. "Ik heb alles gegeven." Bardet moet bevestigen naar Hautacam. "We zullen zien hoe de benen zullen voelen. Ik zal alles blijven geven."