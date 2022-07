Wat bij degradatie uit de World Tour? Caleb Ewan is duidelijk over zijn toekomst bij Lotto-ploeg

Caleb Ewan is er stilaan aan het doorkomen in de Tour de France. Wie weet levert dat vrijdag of zondag nog iets op in een van de twee sprints die we vermoedelijk nog krijgen. Maar wat met zijn toekomst?

Caleb Ewan ligt nog tot 2024 onder contract bij Lotto-Soudal. Maar wat als het team uit de World Tour zou degraderen? Starten "Ik blijf. Tenzij ze me niet meer willen natuurlijk", is Ewan bij VeloNews meteen erg duidelijk over wat hij zelf wil. "Zelfs als we degraderen, zal dat niet veel veranderen. En de topteams van de 'tweede klasse' mogen ook overal starten waar ze willen."