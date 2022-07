David Gaudu knokt zich naar een 4e plaats in het klassement: "Er zijn van die dagen dat alles in zijn plooi valt"

David Gaudu heeft voor zijn 4e plaats gestreden. En na de Pyreneeën is het ook zo goed als zeker.

Het was vrij snel duidelijk wie op het podium zou staan, maar voor de plaatsen in de rest van de top 5 moest er nog veel strijd geleverd worden. Uiteindelijk staat David Gaudu er het beste voor. Hij heeft een voorsprong van 2,5 minuten op Nairo Quintana. Zo eindigt hij zo goed als zeker 4e in het algemeen klassement.

"Ik moest niet echt strijd leveren met de 3 die op de podiumplaatsen staan", zegt Gaudu. "Nee, mijn gevecht was met de anderen. Ik bleef ook bij hen. Uiteindelijk was het moeilijkste om Quintana te doen lossen, maar er zijn van die dagen dat alles in zijn plooi valt. Ik viel Quintana aan. Hij kon niet volgen en ik kwam eerst bij Valentin Madouas. Hij reed voor me. Daarna kwam ik bij Thibaut Pinot die ook voor me reed. En ik kon mijn krachten sparen. Zo simpel was het."

Er zijn nog 2 ritten voor de slotrit in Parijs, waarin Gaudu zijn 4e plaats moet verdedigen: "Ik heb nog nooit top 5 gereden in een grote ronde. Dus ik hoop dat dit mijn 1e keer zal zijn. Op voorhand zou ik voor plaats 4 getekend hebben. Ik ben er alleszins trots op, maar er zijn nog 2 ritten waarin ik me moet blijven concentreren. Er kan nog altijd vanalles gebeuren."