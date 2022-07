Louis Meintjes trekt in de aanval: "Ik ben blij met mijn 6e plaats"

Louis Meintjes staat op een 6e plaats. Daarvoor trok hij met succes in de aanval.

Op de Aubisque ging Louis Meintjes ervandoor. "Ik zag een mogelijkheid en probeerde het", zei hij. "Met de steun van Georg Zimmermann en Kobe Goossens kon ik een groot gat met de groep der favorieten creëren."

Op de Spandelles ontplofte de koers volledig. "Toen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar me inhaalden, versnelde ik", vertelde Meintjes. Aan de voet van Hautacam reed hij bij Vingegaard, Pogacar en Geraint Thomas. Uiteindelijk moest Meintjes lossen door het hoge tempo van Jumbo-Visma. Hij kwam als 11e over de streep en schoof op naar een 6e plaats in het klassement. "Daar ben ik blij mee", zei Meintjes.