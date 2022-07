Rit 19 update: Kopgroep van 5 renners rijd weg met enkele interessante namen

Na de Pyreneeën hebben de renners het zwaarste achter de rug in de Tour de France. Hoe gaat het eraan toe in de 19e etappe?

De 19e etappe in de Tour is vlak en dus een uitgelezen kans voor de sprinters. Al is het peloton wel op zijn hoede voor mogelijke waaiervorming. Waarvoor het peloton ook op z'n hoede moest zijn is protest langs de weg. Ook in deze etappe werd het peloton even opgehouden dor een protest maar de renners konden er relatief snel opnieuw door.

Aangezien sprinters zoals Ewan, Jakobsen en Philipsen nog eens een kans krijgen om een ritzege te paken, zullen ze de vlucht van de dag niet te ver willen laten rijden.

Sterke namen in vlucht

Die vlucht van de dag is niet zo groot als in de bergen en bevat slechts 5 renners. Die 5 renners zijn wel mannen met een naam of wat dacht u van Milaan-San Remo winnaar Mohoric? Bij hem in de ontsnapping Nils Politt, Quinn Simmons, Mikkel Honoré en Taco Van Der Hoorn.

Na één uur hebben ze een voorsprong van anderhalve minuut bijeen gefietst? Simmons kwam als eerste over de meet bij de tussensprint. In het peloton sprokkelde Japser Philipsen 10 punten voor Wout van Aert.