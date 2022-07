Nummer 3! Wout van Aert bibbert maar pakt tijdritzege in Ronde van Frankrijk na secondespel

Wereldkampioen Ganna ging als eerste favoriet voor de dagzege van start en zette een zeer sterke richttijd neer maar Wout van Aert zette een uur later op elk tussenpunt een snellere tijd neer en was aan de finish maar liefst 42 seonden sneller dan Ganna.

De overwinning leek binnen te zijn maar dan kwamen de favorieten er nog aan. Eerst kwam Thomas nog een seconde tekort maar daarna doken Pogacar en Vingegaard er wel onder.

Aan het tweede tussenpunt moest Van Aert enkel zijn ploegmaat Vingegaard voor zich dulden, maar wel 7 seconden. Thomas en Pogacar volgden al op ongeveer 10 seconden.

💛 Jonas Vingegaard continues his lead! At the 2nd point, the Yellow Jersey has 7" over 💚 @WoutvanAert.



💛 Jonas Vingegaard continue d'être en tête ! Au deuxième intermédiaire, le Maillot Jaune possède 7" d'avance sur 💚 @WoutvanAert.#TDF2022 pic.twitter.com/CJ1048fKWd