Voor de annalen: Pogačar heeft dan toch geen tijd goedgemaakt op Vingegaard in Cahors

Het is enkel voor de annalen dat we het vermelden: Pogačar heeft geen tijd op Vingegaard kunnen goedmaken in Cahors. Dat werd aanvankelijk wel zo gemeld.

Sinds Pogačar op Hautacam een minuut aan zijn broek kreeg, is de strijd om de eindzege eigenlijk gestreden. Dat neemt niet weg dat na een chaotische finale ook de aankomst in Cahors een dag later verraderlijk was. Ritwinnaar Laporte zette zijn eerste achtervolgers op een seconde, Pogačar was alert en eindigde mooi vijfde.

Vingegaard en Thomas kwamen iets later als dertiende en veertiende over de streep. Tussen hen en Pogačar zaten vijf seconden, werd vlak na de rit gemeld. Dan zou Pogačar toch vijf secondjes inlopen op de gele trui in het klassement, voor wat dat waard was.

IN ZELFDE TIJD GEPLAATST

Dat blijkt uiteindelijk toch niet het geval. De drie mannen die de podiumplaatsen bekleden, zijn dan toch binnen dezelfde tijd geplaatst. Het is pas na de 28ste renner in de daguitslag dat er een kloof van twintig seconden gaapt. Vingegaard leidt dus nog altijd met 3'26" op Pogačar, Thomas volgt op de derde plaats op 8'00".