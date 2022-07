Aleksandr Vlasov neemt een plaats in de top 5 mee naar huis: "Dit is een opluchting"

Aleksandr Vlasov heeft de 5e plaats ingenomen. Zo haalde hij nog de top 5 na een inhaalrace.

De laatste top 5 plaats is na de tijdrit in handen van Aleksandr Vlasov: "Dat was ons doel en ik ben blij dat het gelukt is. We hadden enkele tegenslagen. Ik liep in de Ronde van Zwitserland een coronabesmetting op. In de 1e week viel ik in de rit naar Longwy. Ook was ik in de Alpen wat verkouden. Na al die tegenslagen is dit een opluchting. Ik denk dat we dit resultaat echt verdienen."

Vlasov zette in de tijdrit de 18e tijd neer. "Zoals de laatste dag voelde ik me tijdens de tijdrit opnieuw beter dan vorige week", zei Vlasov. "Het was niet mijn beste tijdrit, maar ik denk dat die ok was."