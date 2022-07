Jonas Vingegaard is emotioneel na de tijdrit: "Dit is het hoogste in wielrennen"

Jonas Vingegaard wint na de tijdrit zonder ongelukken de Tour de France. Tijdens het flashinterview was hij duidelijk emotioneel.

Het is na de tijdrit naar Rocamadour helemaal zeker. Jonas Vingegaard wint de 109e Ronde van Frankrijk. Tijdens het flashinterview na de tijdrit kwamen veel emoties naar boven.

"Dit betekent alles", begon Vingegaard. "Het is ongelooflijk. Het is moeilijk voor mij om woorden te vinden. Dit is het hoogste in wielrennen. We hebben het gedaan. Het betekent zelfs meer voor mij dat mijn vrouw en dochter hier zijn."

VRIENDSCHAP

Vingegaard was 2020 toen Tadej Pogacar in de tijdrit Primoz Roglic uit het geel reed, niet vergeten. "De hele ploeg dacht aan wat 2 jaar geleden gebeurd was", zei hij. Ik ga niet zeggen dat ik schrik had, maar het zat wel in ons hoofd. We wilden niet dat het nog eens zou gebeuren."

Ook had Vingegaard nog enkele woorden voor zijn ploegmaats: "Het hele team is ongelooflijk. Het laat zien hoe close iedereen met elkaar is. Dat is iets speciaal in deze ploeg. Iedereen is blij voor elkaar. Ik ben blij dat Wout Van Aert de tijdrit gewonnen heeft. En deze jongens zijn echt mijn vrienden."