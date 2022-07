Burgemeester van Parijs over de Tour van 2024: "De afwezigheid van de Champs-Élysées is niet taboe"

Er zijn geruchten over de laatste rit van de Tour de France in 2024. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, verduidelijkte bij Le Parisien de geruchten.

Begin juni kwam La Gazzetta dello Sport met opmerkelijk nieuws over de Tour de France van 2024. De aankomst zou in Nice zijn en niet op de Champs-Élysées in Parijs. Later zei Tourbaas Christian Prudhomme bij AFP dat er daarover nog niets beslist is.

DEZELFDE WEEK

Anne Hidalgo is de burgemeester van Parijs. In een interview met Le Parisien gaf ze over de Tour van 2024 meer uitleg. "We gaan alles nog bespreken met Prudhomme", zei ze. "Het is alleszins belangrijk. De aankomst van de Tour (21 juli, red.) valt bijna samen met de start van de Olympische Spelen op 26 juli."

"Dat betekent dat de weken voor de Spelen de Place de la Concorde moet georganiseerd worden", ging Hidalgo verder. "De afwezigheid van de Champs-Élysées is alleszins geen taboe. We zullen later op het gepaste moment communiceren."