Tadej Pogacar draait de rollen om en bezoekt zijn vriendin in de Tour de France Femmes

In Parijs was het moeilijk haalbaar om elkaar te zien, maar aan de start van de 2e rit van de Tour de France Femmes stond ook Tadej Pogacar. Hij deed dat om zijn vriendin Urska Zigart te zien.

Tijdens de Tour was Zigart al een paar keer langsgekomen om Pogacar te zien. Onder meer in de rit naar La Super Planche des Belles Filles was ze aanwezig.

👀 Look who came to visit us this morning.



👀 Regardez qui est venu nous voir ce matin.



👋 @TamauPogi #TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/AGdVBHDHyV July 25, 2022

Pogacar zei aan Het Nieuwsblad dat het maar om 5 minuten ging, maar dat die wel nodig waren. Ook weet hij dat Zigart voor een belangrijke en drukke week staat, waarin Pogacar haar volop zal steunen. Pogacar had ook een boodschap voor haar. Volgens hem kan ze ook een rit winnen, maar hij wil haar geen druk opleggen.

Tijdens de laatste rit naar La Super Planche des Belles Filles zal Pogacar nog eens langskomen. In de tussentijd gaat hij naar huis, want Pogacar en Zigart gaan verhuizen en Pogacar moet nog veel dingen regelen. Mogelijk rijdt Pogacar zaterdag nog de Clasica San Sebastian, maar dat is nog niet zeker. Naar eigen zeggen, weet hij nog niets over zijn programma.