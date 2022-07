Wout van Aert pronkt met groen en superstrijdlust en Georges applaudisseert mee: "Betekent veel voor mij"

Daar stond ie dan, Wout van Aert, in zijn welverdiende groene trui. Zoontje Georges applaudisseerde naar hartelust mee voor papa.

Dat doet die wel vaker na een wielerwedstrijd. Groen veroveren was de missie van Wout van Aert. Missie geslaagd. "De groene trui betekent veel voor mij. Het betekent dat ik de hele koers goed heb meegedaan. Ik heb bijna elke dag punten gescoord. Laten we niet vergeten dat we deze doelstelling vorige winter hebben aangekondigd en dat we nu de gele en de groene trui hebben gewonnen."

DRIE TRUIEN EN ZES ETAPPES

Velen vroegen zich af of die combinatie realistisch was. Het antwoord is een volmondige 'ja'. "Het is een enorme verwezenlijking en we kunnen daar trots op zijn. We hebben drie truien veroverd en zes etappes gewonnen. Dat maakt ons de ploeg van de Tour. Eens de groene trui binnen was, kon ik ook focussen op mijn werk voor de ploegmaats. Dat ging ook goed."

Vorig jaar won Van Aert ook de rit op de Champs-Élysées. Deze keer sprintte hij niet mee. "Ik ging niet meer voor de ritzege omdat het niet nodig was. Na mijn laatste exploot was ik zo emotioneel dat ik niet meer in staat was om voor nog een rit te gaan. Ik wilde liever genieten met mijn vrienden. Dat somt op wat we ervaren hebben in deze Tour."