Episch: Uttrup Ludwig bedwingt Vos & co op weg naar ritzege in Tour, van Vleuten kraakt (een beetje)

In de Tour de France stond rit drie op het programma tussen Reims en Épernay over 133 kilometer. Het werd opnieuw een nerveus gedoe.

In de beginfase moest onder meer Vos al een scheve situatie rechtzetten voor een boeiende rit in de Champagnestreek.

Op de côte de Mutigny waren ze met vijf weg, met onder meer van Vleuten er bij. In de afdaling werd er gevallen, onder meer Vos kwam daarna nog terug.

Van Vleuten kraakt

Van Vleuten kraakte vervolgens op een beklimming op viertal kilometer van de streep, maar kon door getalm voorin alsnog de aansluiting maken.

En zo gingen we met een beperkte groep van tien rensters sprinten in Épernay op een zware aankomst. Niewiadoma ging van heel ver aan, uiteindelijk was Uttrup Ludwig de dagwinnares. Vos stelde haar gele trui veilig.