Het houdt niet op voor Lotto-Soudal: Caleb Ewan met succes onder het mes

Caleb Ewan kon in de Tour de France 2022 op geen enkel moment potten breken. Ondertussen is hij onder het mes gegaan.

Caleb Ewan heeft een check-up gehad van zijn sleutelbeenbreuk die hem uit de Tour de France van 2021 hield.

Plaatje

Hij had de voorbije tijd wat last van schouder en arm, waardoor nu gekozen is een plaatje dat op zijn sleutelbeen was gezet te verwijderen.

Volgens Lotto-Soudal is de operatie voorspoedig verlopen en dus kan Ewan zich snel klaar gaan maken voor het resterende deel van het seizoen.