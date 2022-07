Mathieu van der Poel heeft verklaring voor teleurstellende Tour: "Denk dat het daaraan ligt"

Mathieu van der Poel won het na-Tourcriterium van Boxmeer en lijkt daardoor na zijn opgave in de Tour de France terug de vorm stilaan te pakken te hebben.

In de 11e rit van de Tour gaf Mathieu van der Poel op. Nu lijkt hij een verklaring te hebben gevonden voor zijn mindere Tour.

"Ik denk dat er iets is foutgelopen met de hoogtestage na de Giro", aldus van der Poel in gesprek met de NOS maandag.

Niet leeg uit Giro

"Ik kwam niet leeg uit de Giro, integendeel. Maar misschien was mijn lichaam nog aan het herstellen. Zo kan je een lichaam uitwringen op een stage."

"Ik ben niet helemaal zeker, maar denk dat het daaraan ligt. We moeten kijken waar het is misgegaan, maar dan moeten we nieuwe doelen stellen."