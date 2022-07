Past Arnaud De Lie om opvallende reden voor het WK in Australië? "Dan is mijn keuze snel gemaakt"

Arnaud De Lie is bezig aan een heel sterk seizoen. En dus zou hij als rappe man mogelijk kunnen rekenen op een WK-selectie van Sven Vanthourenhout. Zelf is hij echter duidelijk.

Na zijn ritzege in de Ronde van Wallonië was Arnaud De Lie opnieuw heel erg tevreden. Het was bovendien zijn eerste zege op Waalse bodem.

Keuze

Het is al héél lang geleden dat we nog een Waal hadden met zoveel snelheid. Op het parcours in Australië zou hij dan ook van belang kunnen zijn, eventueel in een trein met andere rappe mannen als Merlier, Philipsen of van Aert.

Maar: "Ik ben niet 100 procent zeker of ik zal meegaan. Ik zou graag in de WorldTour actief blijven. Als ik op het WK win, levert me dat 200 UCI-punten op. Anderzijds heb ik in de WorldTour nog vier kansen om telkens 125 punten te winnen, dus is mijn beslissing snel gemaakt", klinkt het bij Sporza.