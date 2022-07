Uttrup Ludwig in gekende stijl: "Comeback na fucking shit-dag" en "Wat een zege, man!"

Cecilie Uttrup Ludwig heeft haar zege in de Ronde van Frankrijk beet. Een mooie revanche na een moeilijke dag voor het team maandag.

"Het spijt me voor de emoties, maar dit is een mooie comeback na de fucking shitdag van gisteren", aldus Cecilie Uttrup Ludwig in een eerste reactie.

"Al die crashes en comebacks. We hebben als team de vechtlust gehouden en wilden er echt voor gaan vandaag."

Enorm veel deugd

"Dat het dan lukt in een kampioenentrui, dat doet enorm veel deugd. Het wordt niet beter dan dit. Ik realiseer het nog niet", was de Deense kampioene heel emotioneel.

"Ik bleef echt vechten, want ik zat niet echt in een goede positie. Wat een zege, man. Ik hou van jullie, mijn ploegmaten. Wat een jaar voor Denemarken."