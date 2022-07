🎥 Intermarché-Wanty Gobert komt met medische update over Biniam Girmay

Op de tweede kasseistrook van de zware slotrit van de Ronde van Wallonië kwam Girmay zwaar ten val.

Het was toen nog 100 kilometer tot de finish. De situatie leek zeer ernstig en Girmay stapte meteen ook uit koers om zich te laten verzorgen.

De ploeg van Girmay kwam ondertussen met een medische update. De verwondingen vallen al bij al mee. Hij heeft een schaafwonden aan de elleboog en de knie aan de valpartij overgehouden.

UPDATE about Biniam Girmay's crash ⤵️



Bini is fine. He did not sustain major injuries, only abrasions to his elbow & knee. He will now return to Eritrea as planned in order to prepare his next goals, coming soon 👍#EthiasTourdeWallonie22 🇧🇪

