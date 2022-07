🎥 Mathieu van der Poel heeft opnieuw een overwinning in een criterium beet

In de criteriums vergaat het Mathieu van der Poel een pak beter. Een overwinning was voor het tweede criterium op rij voor hem weggelegd.

Mathieu van der Poel had maandag zijn teleurstellende Tour de France al doorgespoeld met een zege in het criterium van Boxmeer. Volgende evenement op zijn programma: de Profronde van Surhuisterveen, ook zo'n Natourcriterium. Met de komst van Mark Cavendish en Dylan Groenewegen verwachtten ze zich daar aan een sprintersfestival.

Het draaide ook op een sprint uit en Cavendish en Groenewegen kwamen allebei nog met een jump, maar dat was dan in de strijd om de tweede plek. Het was Cavendish die tweede werd, Groenewegen kwam als derde over de streep.

Mathieu van der Poel had zijn sprint goed getimed en had een ruime marge ten opzichte van de twee topsprinters. Voor de tweede dag op rij kon de Nederlander van Alpecin-Deceuninck de handen in de lucht steken. Afwachten of hij dat donderdag ook doet in Herentals. Daar komt Van der Poel immers ook aan de start.