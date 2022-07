🎥 Van 'Put the hammer down' tot 'Comeback na f'ing shitdag': de zaligste interviews van Uttrup Ludwig op een rijtje

Hoe zalig is de spontaniteit van Cecilie Uttrup Ludwig?! Met haar spraakmakende interviews heeft ze al vele harten veroverd. We zetten de meest opvallende interviews op een rijtje.

Met haar Tourritzege heeft de Deense iedereen er aan herinnerd dat ze in de eerste plaats een steengoede renster is. Niet voor niets werd ze ook al eens derde in de Ronde van Vlaanderen en kroonde ze zich in 2020 tot bergkoningin in de Giro. Wie de naam Cecilie Uttrup Ludwig zegt, denkt in de eerste plaats wel aan haar interviews waar de spontaniteit van af spat.

Het was bij die derde plaats in de Ronde van Vlaanderen in 2019 dat de buitenwereld Uttrup Ludwig leerde kennen, met een reactie die viraal ging. "We gingen volle gas tot aan de Kwaremont en dan was het: BAM! Let's put the hammer down. Ik was net een dode vis op het einde."

Het bleek geen rolletje te zijn dat Cecilie Uttrup Ludwig speelde. Neen, zo is ze gewoon. Dat bleek nadien ook in latere interviews. Onder meer tijdens een vooruitblik op de Ronde enkele jaren later. "Je voelt die kriebels in de buik, dat je denkt: "Dit is de dag waar we zo lang op hebben gewacht." En dan tijdens de koers is het: volle bak!"

En ook in de Tour de France Femmes was het weer prijs. Na haar overwinning in de derde etappe huilde Uttrup Ludwig tranen met tuiten van geluk. Een dag eerder had haar ploeg nog kopvrouw Cavalli zien opgeven na een valpartij. "Wat een comeback na een fucking shitdag. Wat een overwinning, man!"

🎙 Hear from 🇩🇰@CUttrupLudwig after her victory in Epernay.



🎙 Les premiers mots de 🇩🇰@CUttrupLudwig après sa victoire à Épernay.#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/we51CjCflm — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2022

En ze kan ook met zichzelf lachen, valt af te leiden uit haar Twitteraccont. Het was geen interview, maar wel een filmpje dat ze zelf online plaatste nadat ze op training plots te maken had met... vogelpoep. "Gelukkig had ik mijn bril op".