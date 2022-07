Knecht van Pogačar scoorde punten in de Tour: "In de toekomst het plan dat Brandon één van onze kopmannen wordt"

Pogačar won de Tour niet, maar één van zijn knechten scoorde wel goede punten. De toekomst ziet er voor de renner in kwestie goed uit.

Brandon McNulty was één van de betere UAE-renners in de Tour en schitterde vooral in de rit naar Peyragudes. McNulty legde een waanzinning tempo op waardoor iedereen uitgezonderd Vingegaard moest lossen. Op de slotklim bleef de Amerikaan zelfs tot de laatste achthonderd meter bij Pogačar en Vingegaard.

"Nu heeft de wereld ontdekt dat we met hem een geweldige renner in het team hebben", zei teambaas Mauro Gianetti aan VeloNews. "We hebben een lang project met Brandon, we weten dat hij een ongelooflijke renner is. Hij heeft veel kwaliteit. Hij groeit jaar na jaar. Volgend jaar zal hij wat meer verantwoordelijkheid nemen. We zien al dat hij wint wanneer hij de verantwoordelijkheid krijgt."

COMPLETE RENNER

Het geloof bij UAE in de 24-jarige man uit Arizona is groot. "In de toekomst is het plan dat Brandon één van onze kopmannen wordt. Te beginnen in rittenkoersen van één week en nadien in grote ronden. Hij is een complete renner. Hij is een heel goede klimmer en is ook heel goed in het tijdrijden. Hij heeft veel potentieel. Als hij kalm blijft opbouwen, zonder stress, komt het wel goed." McNulty rijdt dit jaar in principe ook nog de Vuelta.