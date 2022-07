QuickStep-Alpha Vinyl kijkt naar speciale Vuelta: "Gaat dynamiek wezenlijk veranderen"

De Vuelta verloor met het forfait van Tadej Pogacar een grote naam en een mogelijke kandidaat voor de eindwinst.

Bij QuickStep-Alpha Vinyl zien ze de Ronde van Spanje dan ook serieus anders tegemoet. “Een Vuelta met of zonder Pogacar is een groot verschil”, zegt Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick.Step-Alpha Vinyl aan Het Laatste Nieuws.

“Niet alleen verdwijnt de grootste kandidaat-winnaar, ook de meest aanvallende renner is er dan niet meer bij. Dit gaat de dynamiek van de Vuelta wezenlijk veranderen.”

Of dat extra mogelijkheden biedt voor Remco Evenepoel, daar staan ze momenteel nog niet bij stil. “Zonder topfavoriet gaan we een veel opener wedstrijd krijgen. Ik heb nog niet met Remco gesproken, maar natuurlijk weet hij ondertussen dat Pogacar er niet bij is. Alleen: in deze fase van de voorbereiding is hij heel erg op zichzelf gefocust. Het is nog te vroeg om naar de concurrentie te kijken.”