Wout van Aert krijgt nog eens de vraag of nastreven van gele trui in zijn plannen past: "Dat denk ik echt niet"

De groene trui bevalt Wout van Aert prima. Het nastreven van de gele trui, dat past niet echt in zijn plannen.

Dat heeft Wout van Aert nog eens onderstreept in Het Laatste Nieuws. Op het criterium in Roeselare kreeg Van Aert uiteraard nog maar eens de kans of hij voor geel zal gaan de volgende jaren. "Dat denk ik echt niet. Ik ben blij met mijn prestaties nu: ik kan ritten winnen, en ik zit in de ploeg die de Tour wint."

EREPLAATS GEEN AMBITIE

Het doel van Van Aert blijft klaar en helder: koersen winnen. Zelf gelooft hij niet dat winst als klassementsrenner binnen zijn bereik zou liggen. "Als ik voor een klassement zou gaan, zou het voor een ereplaats zijn en da's niet mijn ambitie."

Sinds de Tour eindigde in Parijs, is het al hectisch geweest, maar zijn deelname in Roeselare zal Van Aert zich niet beklagen. "Ik denk dat het goed is om mijn lichaam te verplichten bezig te blijven. Ik had mijn fiets nog niet aangeraakt sinds zondag, en zaterdag moet ik alweer koersen in de Clásica de San Sebastián."