Verloofde Pogačar: "Tadej zei na mijn zege in Valencia dat hij blijer was dan na overwinning van zichzelf"

De verloofde van Tadej Pogačar is deze week volop zelf aan het koersen in de Tour. In Valencia behaalde ze vorig jaar een memorabele zege, zeker gezien de reactie van 'Pogi'.

Als onderdeel van Vive le Vélo sprak Bart Aerts met Urška Žigart. "Mijn leven draait niet de hele tijd om wielrennen, maar meestal wel, omdat het voor Tadej en ik onze job is. Ik deed twee jaar rechten, maar heb mijn studies 'on hold' gezet. Wellicht ga ik die nadien nog afronden."

Ook hadden ze het over haar overwinning in de slotetappe van de Setmana Valenciana in 2021. "Tadej was aan het kijken op zijn telefoon. Ze hebben een foto van hem gemaakt toen hij aan het juichen was. Hij zei toen dat hij blijer was dan na een overwinning van zichzelf. Maar dat weet ik nog zo niet", lacht de renster van BikeExchange-Jayco.

ROLMODEL VERLOREN

Er zijn echter ook voor Urška Žigart triestigere kanten aan het leven. Ook de buitenwereld vernam in april het overlijden van haar moeder. "Ze was al lang aan het vechten tegen kanker. Ik weet niet of je zoiets volledig kunt verwerken. Ik ben mijn beste vriendin en mijn moeder kwijt. Ze was mijn rolmodel."