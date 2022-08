Geen zorgen meer om Remco Evenepoel: "Weet wat er op hem afkomt"

Remco Evenepoel lijkt klaar om in de Ronde van Spanje te schitteren. Het doel is alvast een ritzege te pakken.

Bij QuickStep-Alpha Vinyl zijn alle twijfels over Remco Evenepoel verdwenen. “Waar er in de Giro van vorig jaar nog twijfels bestonden over de stuurvaardigheid van Evenepoel en zijn techniek in de afdalingen, zijn die nu niet meer aan de orde. In april viel hij in de Ronde van het Baskenland nog aan in een afzink aan snelheden van 80 km/u”, zegt trainer Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

“Remco heeft nooit slecht naar beneden gereden, alleen werd dat vorig jaar in de Giro uitvergroot nadat hij viel doordat iemand voor hem in de fout ging. Hij heeft intussen weer een jaar langer in de bergen kunnen rijden en door meer afdalingen te doen is zijn vertrouwen alleen nog maar gegroeid.”

De poulain van Patrick Lefevere lijkt dan ook helemaal klaar om zich te laten zien in september. “Dat het zijn tweede grote ronde wordt, is ook iets dat hem meer gemoedsrust moet geven. Hij weet nu wat er allemaal op hem afkomt”, zegt Pelgrim.