'Onzekerheid over deelname Egan Bernal aan de Vuelta'

Het is weer meer onzekerheid over de deelname van Egan Bernal aan de Vuelta. Hij zou deelnemen aan de Ronde van Burgos, maar hij zit niet in de definitieve selectie.

Begin dit jaar kwam Egan Bernal op training zwaar ten val. Een lange revalidatie wachtte op hem. Ondertussen kijken hij en INEOS Grenadiers om opnieuw te koersen. Er zou sprake zijn dat hij deelneemt aan de Vuelta. In de aanloop naar de laatste grote ronde van het seizoen zou Bernal volgens Wielerflits de Ronde van Burgos rijden, maar hij zit niet in de definitieve selectie. Zo is het maar de vraag of Bernal de Vuelta kan halen. Die begint al op 19 augustus. Ook is er nog geen andere voorbereidingskoers gevonden.