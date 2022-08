Patrick Lefevere legt ambities van Remco Evenepoel in Vuelta uit

Met een knappe solo-actie schreef Remco Evenepoel de Clasica San Sebastian op zijn naam.

De overwinning doet meteen veel mensen reikhalzend uitkijken naar de Vuelta. De manier waarop Evenepoel eraan kan beginnen lijkt bijzonder goed.

“Eigenlijk is het zinloos om de Remco van de Giro te vergelijken met de Remco die straks de Vuelta rijdt. Hij is een compleet andere coureur geworden”, zegt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad.

“Op elk vlak is Remco een betere atleet, maar dat wil niet zeggen dat hij straks de Vuelta rijdt om hem te winnen. We willen vooral dat hij nog groeit als coureur.”

De ambities zijn dan ook heel duidelijk. “Hij zal fris aan de start staan en het verleden heeft bewezen dat hij dan beter rijdt. We beogen met hem een rit te winnen en daarna zien we wel hoever hij in het klassement raakt. Meer moet je niet achter onze ambities zoeken.”