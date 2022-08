Fransman pakt ritzege en Van Wilder zesde in Ronde van Burgos, Pavel Sivakov (Ineos) is de nieuwe leider

Ilan Van Wilder haalde het onderste uit de kan, maar het was een Fransman die in de Ronde van Burgos met de ritzege aan de haal ging. Diens landgenoot Pavel Sivakov is de nieuwe leider.

Een dag na de massale valpartij ging de koers ook weer verder in de Ronde van Burgos. Misschien een goede zaak dat dit niet met een vlakke rit gebeurde: deze keer was het klimmen geblazen. Het peloton moest over de zware Picón Blanco en over nog drie andere beklimmingen.

Bastien Tronchon en Pavel Sivakov konden die zware inspanningen het best verteren. Zij waren op het einde nog met hun tweetjes voorop en hielden een kleine halve minuut over op een elitegroep met andere favorieten. Een Fransman en een Rus? Neen, Pavel Sivakov liet zich naturaliseren en komt tegenwoordig ook uit onder de Franse vlag.

LEIDERS VERDELEN DE PRIJZEN

Welk land kon vieren, was dus al bekend. Uiteindelijk hadden beide leiders in de rit redenen om tevreden te zijn. Tronchon van AG2R won de rit in een sprint met twee. Sivakov moest in de spurt dus het hoofd buigen, maar is wel de nieuwe leider. Valverde won 28 seconden later de sprint van de achtervolgende groep. Ilan Van Wilder kwam als zesde over de streep.