Julian Alaphilippe keert in Leuven nog maar eens terug in het peloton

Julian Alaphilippe staat aan de start van de Tour of Leuven. Hij probeert zo nog eens terug te keren in het peloton en hoopt zo de Vuelta te kunnen rijden.

Zondag rijdt Julian Alaphilippe de Tour of Leuven, voorheen de GP Jef Scherens. Zo probeert hij nog eens terug te keren in het peloton. Na Luik-Bastenaken-Luik reed hij enkel nog maar het Frans kampioenschap. De Tour kwam te vroeg. Eind juli reed hij de Tour de Wallonie, maar hij moest opgeven door een coronabesmetting.

"Het is fijn om terug te keren naar Leuven, waar ik vorig jaar wereldkampioen werd", sprak Alaphilippe de pers toe. "Maar ik ga niet echt voor een resultaat. Ik was echt ziek en heb niet optimaal kunnen trainen. De koers zal me wel antwoorden kunnen bieden."

Na de Tour of Leuven trekt Alaphilippe naar de Tour de l'Ain. Nadien volgt de Vuelta en uiteindelijk het WK. "Ik ga niet echt in vorm zijn in de Vuelta", ging hij verder. "En op dit moment denk ik niet aan een 3e wereldtitel op rij."