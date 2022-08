Joao Almeida knokt zich naar ritzege in Burgos: "Slechte Giro doen vergeten"

Op de slotklim van de laatste etappe van de Ronde van Burgos moest Almeida lossen, maar toch pakte hij nog de ritzege.

Almeida ging op drie kilometer van het einde van de Lagunas de Neila door de knieën, maar even later sloot hij weer aan en sprintte hij naar de zege.

“Het is een speciale overwinning omdat de laatste maanden moeilijk voor me waren. Ik voelde me niet goed”, klinkt het bij Ciclismo Internacional.

Hij hoopt in de Vuelta zich te laten zien. “De Vuelta is het grote doel en ik ga hier met vertrouwen weg. Ik ga een beetje trainen, rusten en dan proberen het goed te doen.”