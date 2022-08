Lorenzo Rota van Intermarché-Wanty-Gobert schrijft de Ronde van Tsjechië op zijn naam

Lorenzo Rota heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. Zijn eindzege kwam tijdens de slotetappe niet meer in gevaar. De slotrit werd gewonnen door Alexis Guérin.

De laatste etappe van de Ronde van Tsjechië was een voor de sterke beren. Vanaf de start in Sumperk ging het meteen bergop. Er volgden al snel 5 beklimmingen. Daarna was een wat vlakker gedeelte richting aankomstplaats Sternberk. Daarna waren er nog 4 plaatselijke ronden van 7 km met een muur in (800 meter aan 9,1% met stroken van 14%).

Het was een snelle start in Sumperk. Uiteindelijk vormde zich een kopgroep van 13 renners. Daarbij zat Kenny Molly van Bingoal-Pauwels Sauces WB. Niemand vormde een bedreiging voor het algemeen klassement.

Alexis Guérin en Michael Kurkle gingen voor de kopgroep uitrijden. Op het zware plaatselijke parcours ging Guérin solo verder. Hij won voor Kurkle. De groep der favorieten kwam te laat. Lorenzo Rota won nog de sprint voor de 3e plaats en is eindwinnaar.