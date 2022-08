Alec Segaert is de sterkste in de Hel van Voerendaal

Alec Segaert heeft de Hel van Voerendaal gewonnen. Hij was de sterkste van een koptrio.

Voor de beloften was er afgelopen weekend de Hel van Voerendaal. Die maakt deel uit van de U23 Road Series. De koers was 162 km lang en ging over glooiende wegen.

Kort na de start ontstond een kopgroep. Daarbij zaten onder meer Alec Segaert en Jordan Habets. Even later reden zij weg uit die ontsnapping.

Uit de achtergrond kwam Yentl Vandevelde bij het duo aansluiten. Het trio reed samen verder weg en reed een voorsprong van zo'n anderhalve minuut bijeen. Even had Segaert pech. Hij moest van fiets wisselen, maar kon snel weer aansluiten.

In de finale bleek Habets op het heuvelachtige parcours de minst frisse. Hij moest als 1e lossen. Daarna viel Segaert in de slotkilometers aan. Vandevelde kon niet volgen en Segaert soleerde naar winst.