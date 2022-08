Israel-Premier Tech blij met komst van Dylan Teuns: "Doet de rest draaien"

Israel-Premier Tech haalde Dylan Teuns met onmiddellijke ingang binnen in de strijd om het behoudt in de WorldTour.

“Wie zegt dat dit niet meespeelt, die liegt”, zegt ploegleider Dirk Demol duidelijk aan Het Nieuwsblad. “Iedereen is ermee bezig. We mogen echter niet verwachten dat Dylan die kloof naar een veilige plaats op zijn eentje zal dichten, maar hij is wel iemand die op vele parcoursen punten kan pakken.”

Zijn komst zorgt meteen voor een nieuwe wind door de ploeg. “Dat hoor je vandaag al in de bus. De jongens zijn blij met zijn komst. En een kopman die draait, die doet ook de rest van de ploeg draaien.”

Het programma van Teuns is nog niet gemaakt en koersen deed hij dit weekend nog niet in Leuven. “Het gaat zeker geen maand duren vooraleer hij een eerste keer in het truitje van Israel te zien zal zijn. We gaan het niet forceren, maar we gaan ook niet te lang wachten. Maar Dylan is niet enkel belangrijk voor het vervolg van dit seizoen. We zijn ook blij dat we hem hebben voor 2023 en 2024. Dylan is een van de regelmatigste renners van het peloton, iemand die iedereen graag in de ploeg wil hebben.”