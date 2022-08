Mikel Landa laat zich uit over zijn Vuelta en de kansen van Remco Evenepoel

Nog eventjes en de Ronde van Spanje gaat van start. Mikel Landa moet alvast een van de smaakmakers worden.

De renner van Bahrain Victorious is vooral blij dat hij eindelijk weer aan het koersen is. De Vuelta wordt een eerste grote afspraak. “Ik ben van plan om te gaan vechten voor etappezeges”, klinkt het bij AS. “De eerste week spreekt me erg aan. Na de start in Nederland gaan we naar het noorden. Die etappes zullen allemaal erg bijzonder gaan worden. Er zullen vast veel kansen zijn.”

De concurrentie kan uit vele hoeken komen nu Roglic en Pogacar er normaal niet bij zijn. “Als zij favorieten zijn, ligt de koers in hun handen. Zijn ze er niet bij, dan denk ik dat de race wat opener wordt en zal er op een andere manier gereden worden.”

Ook over Remco Evenepoel heeft Landa zijn mening. “Wat hij deed in de Clásica de San Sebastián was geweldig. Ik zie hem tot alles in staat zijn in de Vuelta.”