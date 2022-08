Tiesj Benoot stelt de fans gerust na zijn val: "Ik ben ok"

Tiesj Benoot kwam gisteren zwaar ten val. Een dag later kwam hij zelf met een update op Instagram.

Op hoogtestage in Livigno kwam Tiesj Benoot gisteren zwaar ten val. Het was toen nog onduidelijk wat de specifieke gevolgen waren. Op Instagram kwam hij zelf met een update.

"Ik ben ok", begon Benoot zijn bericht. "Ik ben nu in het ziekenhuis, waar ik in goede handen ben. Na onderzoek bleek dat ik een klein breukje in een van mijn nekwervels opliep, maar ik ben nooit in levensgevaar geweest. De situatie is stabiel."

De volgende weken staan bij Benoot in teken van zijn revalidatie. Het seizoen van Benoot is door die blessures afgelopen.